Gözde Şencan kimdir? Gözde Şencan kaç yaşında, nereli? Gözde Şencan biyografisi!

Oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'den Gözde Şencan de ayrılmakta. Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Gözde Şencan kimdir? Gözde Şencan kaç yaşında, nereli? Gözde Şencan mesleği nedir? Gözde Şencan hayatı ve biyografisi nedir?

Anadolu Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olan Şencan, "Kuşlar" ve "Cimri" gibi oyunlarda oynamıştır. En son Çok Güzel Hareketler Bunlar' oynayan ve veda eden Gözde Şencan kimdir? Gözde Şencan kaç yaşında, nereli? Gözde Şencan mesleği nedir? Gözde Şencan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÖZDE ŞENCAN KİMDİR?

20 Temmuz 1985 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olan Şencan, "Kuşlar" ve "Cimri" gibi oyunlarda oynamıştır ve izleyenler tarafından oldukça beğenilmiştir. Başarılı oyuncu son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda bulunmaktadır.

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gözde Şencan, Eskişehir'de biyoloji okumasının ardından yine aynı ilde konservatuvar okumuştur. Gözde Şencan kendisini şu sözlerle ifade ediyor;

"Alışkanlık olsa gerek sonra sık sık Eskişehir'e gittim gezmeye. Ama mezun olunca ne yapacağıma karar veremedim. İstanbul'a gelince uzun bir süre iş bulamadım. Semaver Kumpanya kalabalık bir oyun yapacağını duyunca oraya gittim ve kalabalığa karıştım oyuna kabul edildim. Daha sonra da bir arkadaşımın beni önermesiyle BKM Mutfak'ın "4 Çeyrek 1 Tam" ekibine dahil oldum çok şükür ki..."

Tiyatro Oyunları:

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019)

Cimri/ Elise - 2016

Kuşlar/ Oyuncu - 2015