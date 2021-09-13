Gözde çiftten üzen haber!

Önceki hafta Ay Yapım'ın Üç Kuruş dizisiyle anlaşan Nesrin Cavadzade'nin son dönemde canının sıkkın olduğu konuşuluyordu. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Kalp Yarası dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya'da olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldı. Çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

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