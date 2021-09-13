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Gözde çiftten üzen haber!

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Gözde çiftten üzen haber!

Geçtiğimiz ay evlenecekleri hakkında haberler çıkan ünlü çiften ayrılık haberi geldi. Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın şiddetli bir tartışma sonrasında ayrıldığı iddia edildi. işte detaylar...

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta oyuncu Nesrin Cavadzade yine kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'la nişanlandıklarını duyurmuştu. Bugün ortaya çıkan bir iddiaya göre ikili ayrıldı. Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan geçen haftalarda aile arasında yapılan doğum günü kutlamasında sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye evlilik teklif etmişti. Parmağındaki tektaşla dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade de nişan haberini doğrulamıştı.

Önceki hafta Ay Yapım'ın Üç Kuruş dizisiyle anlaşan Nesrin Cavadzade'nin son dönemde canının sıkkın olduğu konuşuluyordu. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Kalp Yarası dizisinin çekimleri nedeniyle Antakya'da olan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade şiddetli bir kavga sonrası ayrılık kararı aldı. Çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

Gözde çiftten üzen haber!

Gözde çiftten üzen haber!

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