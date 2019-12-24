: Gözde çifte 5 milyonluk teklif!

24.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46

Ünlü çifte rekor, reklam çekimi teklifi geldi. Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu çifti geçtiğimiz günlerde evliliklerindeki sorunları çözerek tekrar bir araya geldi. Çifte büyük markalardan teklif yağdı.

Kötü günleri geride bırakan Saat ve Doğulu, bir mücevher firması tam 5 milyonluk bir reklam teklifi yaptı. Çiftin rekor teklife henüz bir cevap vermediği öğrenildi.

Haber Videosu