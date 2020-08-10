Gözbaşı: "Şirketleşme kulübümüzün geleceği için çok önemli" Milli takım eski Teknik Direktör Yardımcısı Bayram Bektaş'la yapılan 3 yıllık sözleşmenin imza töreninde konuşan Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Şirketleşme kulübümüzün geleceği için çok önemli" dedi.

Milli takım eski Teknik Direktör Yardımcısı Bayram Bektaş'la yapılan 3 yıllık sözleşmenin imza töreninde konuşan Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Şirketleşme kulübümüzün geleceği için çok önemli" dedi.

Transfer tahtası açıldıktan sonra şirketleşme yollarına bakacaklarını söyleyen Başkan Gözbaşı, "Şu anda transfer tahtamız kapalı ama bu hafta açacağız. Transfer tahtasının kapalı olmasının sebebi 2 sene önce kulübümüze gelen, 4-5 maç oynamış ya da oynamamış maalesef 150 bin ya da 135 bin Euro gibi aslında ödenebilir bir bedelin kendisine ödenmemesi sonucunda bugün bize 1 milyon Euro'ya mal olan elimizde enkaz var. Devre arasında da ben yine böyle 95 bin Euro ödenmeyen bir meblağ yüzünden 1.3 milyon Euro ödemiştik. Bu hem şehre hem ülkeye hem camiaya, neredeyse 2 buçuk milyon Euro'yu buluyor. Yazık ama bu sadece bizim kulübümüzün değil, diğer bütün kulüplerde olan yönetici ihmalleri sonucu oluşan sorunlar. Bunun önüne geçmenin yolu hesap verilebilen, izah edebilen, denetlenebilen şirketleşmeye geçmektir. Şirketleşmenin benim şahsıma faydası yoktur ama ben dahi böyle hata yapıyorsam bunun hesabını şirket olunca vermek zorundayım. Kulübümüzün geleceği için de bu yapının kurulması elzemdir. Şirketleşmenin faydaları sunum şeklinde anlatıldı. Şirketleşmenin yapısının nasıl olacağını, acil transfer tahtamızı açtıktan sonra yeni oturumlar ile tartışarak en doğru yolu bulmaya çalışacağız. Bunun artık vazgeçilmez olduğunu sanırım kamuoyu da, büyüklerimiz de anladı" dedi.

"Mensah ile ilgili teklifler geliyor"

Mensah ile ilgili görüşme yaptıkları kulüplerin olduğunu fakat netleşen bir karar olmadığını söyleyen Gözbaşı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mensah konusu ülkenin gündem konularında en gözde oldu. Şu ana kadar Mensah ile ilgili konuştuğumuz kulüpler var ama netleşen herhangi bir kulüp yok. Teklifler almaya devam ediyoruz. Oyuncumuzun burada antrenmana çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili gelişmeleri sizinle paylaşacağız ama şu an sizlere şurayla şu aşamadayız, bir de bu görüşmelerin her detayını vermek çok doğru bulmuyorum. Ben de akşam bazı kanalları açtığımda şu kadar oyuncu ile şu kadar bedel ile anlaşmış olduğumuzu duyuyorum, gülümseyerek izliyorum ama şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü Mensah'ın içinde çıkılmaz bir sözleşmesi var akıllara zarar 2018 bin Euro, normalde bir oyuncunun bonservisinin üzerindeki satıştan bir pay verilecekken zaten miktarın yüksek olduğu yetmiyormuş gibi bir yüzde 40'ı Atletico Madrid'e ait olunca bu oyuncunun maliyeti 5 milyon Euro'yu geçiyor. Bu durumda bunu bu ortamda pandemi süreci ile kulüplerin gelirlerinin azaldığı ortamda ne kadar başa baş ya da ne kadar kulübün menfaati üstüne olacak bilmiyorum ama burada bizim hedefimiz kulübümüze en az zarara uğratacak en iyi menfaatinde olacak teklifi bulmak. Neye niyet edilerek bu yapıldı. İyi niyetler ile alınmıştır ama ortamlar o günü getirmedi."

"Kayserispor'da geçmişten beri borç yükü var"

Kayserispor'un geçmişten beri bir borç yükü olduğunu ve olayların da yargıya intikal ettiğini söyleyen Berna Gözbaşı, "Biz harcama limitinin miktarına itiraz etmiyoruz ki, zaten hesaplama yöntemleri var ve bu hesaplama yöntemlerine göre bu rakamın geleceğini biliyorum. Bu sene zor bir seneydi yüzde 15 kısıtlıyor. Bugün de Kulüpler Birliği'nden bazı başkanların ile federasyon toplantısı var. Oradan çıkacak karara biz de uyacağız. Genel kurulda bu konu ile ilgili bağımsız denetim yapılması kararı alınmıştı. Biz de bu zorlu süreçte bu denetimi yaptırdık, sonuçlarını ortaya koyduk. Bununla ilgili bir komisyon oluşturuldu, ilerleyen günlerde bu komisyonun sonucunu ben de göreceğim ama hangi sebepten dolayı bilmiyorum. Şu andaki borç yükünde bir ihmal olduğu kesin ama geçmişten beri Kayserispor'un böyle bir sorunu var ama bazı hususlar var ki, hakikaten göz göre göre bu transfer yasakları gibi ihmaller var. Zaten olay yargıya intikal etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Artem ve Mensah'ın ayrılmasıyla bütçede 30 milyon TL iyileşme olacak"

Berna Gözbaşı, takımdan Artem ve Mensah'ın ayrılmasının bütçede 30 milyon TL iyileşme sağlayacağını söyleyerek, "Bizim sadece Artem ve Mensah'ın ayrılması ile bütçemizde 30 milyon gibi bir iyileşme olacak. Oyuncularla ve menajerleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. İndirip yapıp şartlarımıza uyarlarsa bir şekilde devam edeceğiz ama uymuyorlarsa artık kulübümüzün menfaati neyse ona göre karar alacağız. Benim geldiğim günden beri buraya tarihinde hiçbir başkanın vermediği kadar maddi katkım oldu ve bir o kadar da gelecek yükleri, gelecek davaları yaptığım hamleler ile engelledim. Neredeyse 100 milyona yaklaşıyor. Ancak bunlar kulübün 4 puandan 7 puandan son haline gelip yarışa katılıp ligden düşmeme yarışına katılmamıza fayda sağladı. Geldiğimiz son noktada biz düşmenin kaldırılması konusuna girebilmiş olduk. Daha erken düşmemiz kesinleşseydi Allah korusun, bu günleri göremeyebilirdik. Bu konuda da katkı veren herkese teşekkür ediyorum ama biz de bu yarışı hiç bırakmadık. Hem maddi hem manevi çok fazla yüke katlandık, kulübümüz için feda olsun önemli değil ama transfer tahtasının açılması ile konu bitmiyor. 135 bin Euro, Euro 3 TL, 4 TL iken vermiyorsunuz bu 1 milyon Euro'ya geliyor ama temel sorun bugün tahtayı açmak ile bitmeyecek. Bizim 5 milyon Euro belki de gün geçtikçe yeni davalar geliyor, bizim bunlara çözüm bulmamız gerekiyor. Biz sadece faiz ödemesi yaptık, şubatta, martta faiz ödedik ama gelecek sene anapara ödemesi var. Gelecek sezon biz Fenerbahçe'nin durumunda olacağız. Harcama limitimiz 15 milyon TL'ye kadar düşebilir. O yüzden bugünün sorununu çözmek değil biz bütün bu davaları bir şekilde kaynak bulup sonlandırmak, banka borcunu da revize etmek, gelecekteki günlerimizi rahatlatacaktır. İnşallah şirketleşme olursa bu kulübün mal edinme, ticari faaliyetlerde bulunma hakları olursa yeni kaynaklar oluşturarak, bunun altından kalkılabilir. İnşallah bu sezon geçen sezonki kadar yalnız olmayacağımızı temenni ediyorum. Bu kulüp gerçekten ne benim ne yönetim kurulunun, bu şehrin takımıdır. Bir şekilde bu hale gelmiş bunu kurtarmakta el birliği ile hepimizin elindedir" sözlerini sarf etti.

Altınordu Kulübü'nün Kayserispor'la iş birliği yapmak istediğini belirten Gözbaşı, "Altınordu Kulübü, bizim ortaya koyduğumuz değişimi ve bununla ilgili atacağımız adımlardan çok etkilendiğini ve başkanı bizzat arayarak bizimle bu konuda hem altyapı hem okullar konusunda iş birliği yapmak istediğini belirttiler, inşallah bu değişim çizgimiz, bu kısa, orta, uzun vade hedeflerimiz burayı daha kurumsal bir yapıya getirmemiz ve eski geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp modern futbol, modern teknik adam ve modern kulüp yönetimi anlayışımız ile biz bunun gibi ilk adımı Altınordu attı. Yurt dışındaki kulüplerle de eminim bu duyuldukça daha fazla network olacağına ve artık Hes Kablo Kayserisporun çok farklı bir çizgide ilerleyeceğini buradan duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA