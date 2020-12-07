GÖZALTINDAKİ RUS GAZETECİLER SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI
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GÖZALTINDAKİ RUS GAZETECİLER SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI

07.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:15
GÖZALTINDAKİ RUS GAZETECİLER SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI

İSTANBUL'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Rus muhabir ve kameraman ile bir Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.

İSTANBUL'da  insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Rus muhabir ve kameraman ile bir Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.

İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri gerekçesiyle geçtiğimiz perşembe günü polis tarafından gözaltına alınan Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Savcılık, üç şüphelinin de serbest bırakılmasına karar verdi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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