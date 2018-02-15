Gözaltındaki Arkadaşına Ekmek Arası Dönerin İçinde Uyuşturucu Götürdü
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan arkadaşına ekmek arası dönerin içinde uyuşturucu hap götüren genç gözaltına alındı. Hapı götüren genç serbest bırakılırken arkadaşı tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucudan gözaltında bulunan arkadaşına 'döner ekmek arası' uyuşturucu niteliği bulunan hap götüren genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, arkadaşı ise uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
BONZAİ SATIYORDU
Olay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahlalesi'nde 3 ayrı kişiyi bonzai sattığı tespit edilen 22 yaşındaki Kürşat C.'yi gözaltına aldı.
DÖNERİN İÇİNDEN HAP ÇIKTI
Kürşat C.'nin uyuşturucu sattığı kişilerden bonzai paketleri ele geçti. Sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülüp nezarethaneye konulan Kürşat C.'ye arkadaşı Müslüm O. (23), ekmek arası döner götürdü. Narkotik ekipleri ekmek arası dönerin içini kontrol ettiklerinde uyuşturucu niteliği bulunan 4 adet kapsül hap ele geçirdi. Olayla ilgili Müslüm O. da gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Polisteki sorguları tamamlanan Kürşat C. ve Müslüm O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Müslüm O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kürşat C. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Arkadaşın kralı kötü gün dostu :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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polisin yerine olsam ekmegi bu arkadasa verir gecer karsisina yigip bitirene kadar bakardim.o haplarin hepsini yutunca o beyni curumus malı görmek isterdim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadasin kim senin kim oldugunu söyliyeyim gerizekaliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hap sigaradan ucuz ben olsam bende içerim adamlar karakola kadar girmiş okulları siz düşünün iç işlerine kapak olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adana 1.10 Samsun 1.25 Bursa 1.40 Ben Adana diye tahmin etmiştim yattı kuponCevap Yaz 8 Yayından Kaldır