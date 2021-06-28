Gözaltında ölen Filistinli aktivistin ailesinden, "uluslararası soruşturma komisyonu kurulması" talebi

Gözaltındayken ölen Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın ailesi, Filistin hükümetinin oluşturduğu komisyondan çıkacak herhangi bir sonucu kabul etmeyi reddederek, olayın soruşturulması için uluslararası bir komisyon kurulmasını istedi.

Gözaltındayken ölen Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın ailesi, Filistin hükümetinin oluşturduğu komisyondan çıkacak herhangi bir sonucu kabul etmeyi reddederek, olayın soruşturulması için uluslararası bir komisyon kurulmasını istedi.

Benat'ın babası Halil Benat, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Dura beldesinde düzenlenen basın toplantısında, "Hükümetin oluşturduğu soruşturma komisyonunu reddediyoruz. Çünkü bu komisyonda tüm taraflar Filistin yönetiminden." dedi.

Baba Halil, oğlunun ölümünden Başbakan Muhammed Iştiyye, Önleyici Güvenlik Birim Başkanı Ziyad Heb er-Rıh ve diğer yetkilileri sorumlu tuttu.

Oğlunun davasında sonuna kadar gideceklerini, bu meselenin artık sadece bir aile ya da ülke meselesi değil, bunun ötesine geçerek uluslararası bir mesele haline geldiğini kaydeden Halil, şunları söyledi:

"Ailesi, eşit dağılımlı yerel ve uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor. Bunun dışındakiler kesinlikle kabul edilmeyecek. Komisyonun, uluslararası kuruluşlar ile uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşlarından oluşmasını istiyoruz."

Filistinli muhalif aktivist Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi Benat'a işkence yapıldığını ve onun, suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Başbakan Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Filistin Güvenlik Kurumu Sözcüsü Talal Duveykat, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde başkanlığındaki soruşturma komisyonunun, Benat'ın ölüm nedenini ve şartlarını belirlemek üzere çalışmalara başladığını, sonucun tamamlanmasının ardından hemen duyurulacağını aktarmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine yönelik "cesur ve sert" eleştirileriyle tanınan Benat'ın ölümü bölgesel ve uluslararası düzeyde tepkiye neden oldu. Uluslararası toplumdan Benat'ın ölüm sebebinin incelenmesi için şeffaf soruşturma yapılması çağrıları yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar