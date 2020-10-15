Gözaltına alındıktan sonra polisten kaçan şüpheli kolundan vurularak yakalandı
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Gözaltına alındıktan sonra polisten kaçan şüpheli kolundan vurularak yakalandı

15.10.2020 23:18 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:22
Gözaltına alındıktan sonra polisten kaçan şüpheli kolundan vurularak yakalandı

MALATYA'da, çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan İsmet A., sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçtı.

MALATYA'da, çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan İsmet A., sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Hastane bahçesinde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan İsmet A., bir polis memuru tarafından kolundan tabancayla vurularak yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan İsmet A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye getirilen İsmet A.'nın kelepçesi çıkarıldı. Doktor muayenesine başlanan İsmet A., bir anda koşarak hastaneden kaçtı. Hastane bahçesinde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan İsmet A., bir polis memuru tarafından kolundan tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Yere yığılan İsmet A., sağlık ekiplerince tekrar hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İsmet A., tedavisinin ardından sorgusu için polis merkezine götürülecek.


Gözaltına alındıktan sonra polisten kaçan şüpheli kolundan vurularak yakalandı
Gözaltına alındıktan sonra polisten kaçan şüpheli kolundan vurularak yakalandı
Gözaltına alındıktan sonra polisten kaçan şüpheli kolundan vurularak yakalandı
Gözaltına alındıktan sonra polisten kaçan şüpheli kolundan vurularak yakalandı
Gözaltına alındıktan sonra polisten kaçan şüpheli kolundan vurularak yakalandı
Gözaltına alındıktan sonra polisten kaçan şüpheli kolundan vurularak yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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