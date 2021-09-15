GÖZALTINA ALINDI, ŞURA ASENA'YI PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ - Haberler
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GÖZALTINA ALINDI, ŞURA ASENA'YI PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, Şura Asena A.'nın (34) pencereden düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili S.T. (39), gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, Şura Asena A.'nın (34) pencereden düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili S.T. (39), gözaltına alındı. S.T.'nin, emniyetteki ifadesinde, Şura Asena A.'yı pencereden attığını itiraf ettiği öğrenildi. Yaralı kadının ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi Okul Sokak'taki 4 katlı Tolunay Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Şura Asena A., evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şura Asena A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kadının pencereden itilme ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Ekipler, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evde bulunan kişinin, 2 suçtan aranan S.T. olduğunu belirledi. S.T., ekiplerin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. S.T.'nin, emniyetteki ifadesinde, Şura Asena A.'yı pencereden attığını itiraf ettiği öğrenildi. S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ağır yaralanan Şura Asena A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Şura Asena A.'nın sağlık durumunun ağır olması nedeniyle henüz ifadesinin alınamadığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI, ŞURA ASENA'YI PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

GÖZALTINA ALINDI, ŞURA ASENA'YI PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

GÖZALTINA ALINDI, ŞURA ASENA'YI PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

GÖZALTINA ALINDI, ŞURA ASENA'YI PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

GÖZALTINA ALINDI, ŞURA ASENA'YI PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ
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Haber: GÖZALTINA ALINDI, ŞURA ASENA'YI PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ - Haberler
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