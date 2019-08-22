Gözaltına alınan zanlı kilitli bisikleti çalınmasın diye aldığını iddia etti

22.08.2019 11:54

Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlı, sahilde bulduğu bisikleti çalınmasın diye alıp görev yaptığı apartmanın bodrumuna koyduğunu iddia etti.



Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K adlı genç kadın yol kenarına kilitleyip bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını belirterek polise şikayette bulundu. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bisikletin apartman görevlisi M.A. (46) tarafından alınıp götürüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan M.A., bisikleti yol kenarında bulduğunu, çalınmasın diye alarak görev yaptığı apartmanın bodrumuna koyduğunu ve daha önce de bulduğu başka bisikletin aynı yerde olduğunu söyledi. Emniyetteki sorgulanması tamamlanan M.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA