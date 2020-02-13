Gözaltına alınan uyuşturucu zanlısı tutuklandı
Adana'da polis ekiplerince sokakta yakalanan uyuşturucu şüphelisi cezaevine gönderildi.
Adana'da polis ekiplerince sokakta yakalanan uyuşturucu şüphelisi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli Arif Y'yi (28) gözaltına aldı.
Zanlının üzerine arayan ekipler, 3,21 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 205 lira buldu.
Emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.