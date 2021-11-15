Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gözaltına alınan uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Veysel Karani ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan kontrollerde, sokak üzerinde şüphelenilen bir motorlu şahıs ve görüştüğü 3 şahıs durdurularak üst araması yaptı. Yapılan aramalarda; 17 fişek halinde satışa hazır toplam 19.72 gram metamfetamin maddesi, 22 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Alparslan A., Ahmet E. isimli şahıslar serbest bırakılırken uyuşturucu madde ticareti yapan Murat Ç. ve Mehmet T. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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