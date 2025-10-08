Soruşturma kapsamında, ünlülerin kan ve idrar örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Ancak gözaltına alınan kişilerin kanında alkol veya benzeri maddelere rastlanıp rastlanmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Elde edilen tahlil sonuçlarının savcılık tarafından değerlendirileceği öğrenildi. Peki, Gözaltına alınan ünlülerin kanında uyuşturucu çıktı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı. Türkiye gündemine oturan operasyon, sanat ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da bulunduğu 19 kişi, ifade vermek ve biyolojik örneklerin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 19 kişinin tamamı, Adli Tıp Kurumu'ndaki örnek alma süreci sonrasında serbest bırakıldı. Ünlülerin herhangi bir adli kontrol tedbirine tabi tutulmadığı, süreçte yalnızca bilgi alma işleminin yürütüldüğü öğrenildi.

AVUKATLARDAN AÇIKLAMALAR

İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, müvekkilinin hiçbir yasaklı madde kullanmadığını belirterek, "Soruşturma kapsamında birçok sanatçının ifadesine başvuruluyor. Müvekkilim bir yıldır sigara dahi içmeyen birisidir. Hakkındaki iddialar asılsızdır ve rapor sonuçlarıyla bu netleşecektir. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için şu an detaylı bilgi paylaşamıyoruz," ifadelerini kullandı. Mermer ayrıca, yurt dışında bulunan bazı isimlerin (Simge Sağın ve Ziynet Sali gibi) dönüşlerinde ifadelerinin alınacağını belirtti.

DİLAN POLAT'IN AVUKATINDAN "İHBAR" AÇIKLAMASI

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise, soruşturmanın bir ihbar üzerine başlatıldığını dile getirerek, "Müvekkillerim uyuşturucu madde kullanmamıştır, önceki test sonuçları da bu durumu doğrulamaktadır. Somut bir suçlama yok, sadece ifade işlemi yürütülüyor. İhbarın içeriğine dair bize bilgi verilmedi," dedi. Avukat Horoz ayrıca, Polat çiftinin istenirse yeniden test vermeye hazır olduklarını ifade etti.

SAVCILIKTA İSİMLERİN LİSTESİ

İfadeleri alınan ve haklarında işlem başlatılan 19 ünlü isim şu şekilde açıklandı:

• İrem Derici

• Kubilay Aka

• Kaan Yıldırım

• Hadise Açıkgöz

• Berrak Tüzünataç

• Duygu Özaslan Mutaf

• Demet Evgar Babataş

• Zeynep Meriç Aral Keskin

• Özge Özpirinçci

• Mert Yazıcıoğlu

• Feyza Altun

• Derin Talu

• Deren Talu

• Ziynet Sali

• Birce Akalay

• Metin Akdülger

• Ceren Moray Orcan

• Dilan Polat

• Engin Polat