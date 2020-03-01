Gözaltına alınan üç Sputnik haber ajansı çalışanı serbest bırakıldı

01.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:28

Rus Sputnik haber ajansının Ankara'daki üç çalışanı gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sputnik'in haber sitesindeki bir paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, biri editör, ikisi muhabir üç kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Sputnik çalışanları sorguları sonrasında serbest bırakıldı.

Kaynak: AA