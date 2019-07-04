Gözaltına alınan suçluya takılan kelepçe bozuldu imdada AFAD yetişti

Gözaltına alınan suçluya takılan kelepçe bozuldu imdada AFAD yetişti

Zonguldak'ta, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliye takılan kelepçenin kilidi bozuldu.

Gözaltına alınan suçluya takılan kelepçe bozuldu imdada AFAD yetişti

Zonguldak'ta, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliye takılan kelepçenin kilidi bozuldu. AFAD ekipleri yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, çıkardı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlediği suç nedeniyle gözaltına alınan şüpheli merkeze getirildi. Polis merkezine götürülen şüphelideki kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kelepçeyi çıkartamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Polis merkezine gelen AFAD görevlileri, yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, şüpheliden çıkardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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