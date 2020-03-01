Gözaltına alınan Sputnik çalışanı serbest bırakıldı
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Gözaltına alınan Sputnik çalışanı serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, serbest bırakıldı.

01.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:08
Gözaltına alınan Sputnik çalışanı serbest bırakıldı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir , serbest bırakıldı.

Boztepe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi ile "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunu düzenleyen 302. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gönderilen talimat yazısı üzerine harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Boztepe'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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