Gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı
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Gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı

İstanbul'da bu sabah polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, serbest bırakıldı.

13.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:19
Gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı

'da bu polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sosyal Güvenlik Uzmanı , serbest bırakıldı.


Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek bu sabah İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından terör örgütü FETÖ propagandası yaptığı ve bu örgütü destekleyici mesajlar paylaştığı iddiası ile gözaltına alınan Tezel'in, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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