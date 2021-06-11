Gözaltına alınan sağlık personeli tatbikatın önüne geçti
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Gözaltına alınan sağlık personeli tatbikatın önüne geçti

Gözaltına alınan sağlık personeli tatbikatın önüne geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta 'beyaz kod' verildiğinde polisin olaya nasıl ve ne kadar sürede müdahale ettiği tespit edildi.

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta 'beyaz kod' verildiğinde polisin olaya nasıl ve ne kadar sürede müdahale ettiği tespit edildi. Senaryo gereği sağlık görevlilerine zorluk çıkaran aynı zamanda kendisi de sağlık personeli olan şahsın ters kelepçeyle gözaltına alınması ise tatbikatta en çok konuşulan bölüm oldu.

Şuhut Devlet Hastanesi'nde çok sayıda kurumun katıldığı yangın, doğal afet ve beyaz kod yani sağlık görevlilerine saldırı esnasında neler yapılacağı konulu tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta en dikkat çekici konu ise senaryo gereği beyaz kod verildiğinde polisin müdahalesi sahnesi oldu. Senaryoda yoğun bakımda yatan hastasını ziyarete gelen ve kendisi de sağlık personeli olan Süleyman Sönmen, görevlilere zorluk çıkarak arbede çıkardı. Bunun üzerine sağlık personeli meslektaşları için 'beyaz kod' verip polisten yardım istedi. Beyaz kod uyarısını alan polis ekipleri ise birkaç dakika içerisinde hastaneye ulaşıp sözde arbeden çıkaran Sönmen'i ters kelepçe takıp gözaltına aldı. Ekipler tatbikatın gerçekliğine gölge düşürmemek için senaryodan bir haber olan diğer sağlık personeli ve bahçede tatbikatı izleyen kalabalığın şaşkın bakışları altında polis aracına bindirdiler. Birkaç dakika sonunda ise her şeyin tatbikatın bir bölümü olduğu anlaşıldı. Sönmen kısa süren gözaltı süresinin ardından bindirildiği polis aracından indirilip, kelepçeleri söküldü. Sağlık personelinin senaryo gereği gözaltına alınması ise adeta tatbikattaki diğer sahnelerin önüne geçip en çok konuşulan kısım oldu. - AFYONKARAHİSAR

Gözaltına alınan sağlık personeli tatbikatın önüne geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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