Gözaltına alınan kırkpınar ağası adliyeye sevk edildi (1)

11.09.2019 13:18

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilen Çetin'in kendisini MİT Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak, bir işadamına 10 milyon TL karşılığında 'hayali arazi' sattığı iddia ediliyor. Çetin, 9 Eylül'de Edirne'de gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Çetin, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

Kaynak: DHA