Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

31.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:55
Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün operasyon düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, DEAŞ'a üye olduğu ileri sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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