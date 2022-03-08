Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı - Haberler

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Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

Kırklareli'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Toptaş, adliyeye sevk edildi. Toptaş çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, Kırklareli, Rüşvet, 3. Sayfa, Haberler

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