Gözaltına alınan babasının peşinden koştu (2)

02.09.2019 21:32

BABA SERBEST KALDI

Zonguldak'ta, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevki sırasında 5 yaşındaki oğlu T.Ç.'nin peşinden koştuğu V.Ç., savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. V.Ç., Nöbetçi Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer operasyonda adliyeye sevk edilen ve hakkında yakalama kararları bulunan S.K. ise tutuklandı.

Kaynak: DHA