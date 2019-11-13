Gözaltına alınan Ahmet Altan hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı
Geçtiğimiz hafta tahliye edilen gazeteci Ahmet Altan, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazının ardından yeniden tutuklandı. Hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından Ahmet Altan dün akşam gözaltına alınmıştı.
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki karara İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca itiraz edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle