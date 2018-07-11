Gözaltına Alınan Adnan Oktar Erdoğan Açıklaması: Operasyondan Recep Tayyip Erdoğan'ın Haberi Yoktur

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda sabah saatlerinde gözaltına alınan Adnan Oktar, Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklama yaparak, "Bu operasyondan Tayyip beyin de içişleri bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım" dedi.

"SEÇİMLERDE TAYYİP ERDOĞAN'I DESTEKLEDİK, OPERASYONDAN HABERLERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Gözaltı kararı hakkında konuşan Adnan Oktar şöyle konuştu: "İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye'ye heyet gönderildi. Tayyip beyin İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Seçimlerde Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi destekledik. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK'ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılaması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip beyin de içişleri bakanının da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım."