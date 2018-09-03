Alkollü Adam, Gözaltına Alınacağını Anlayınca Satırı Boğazına Dayayıp İntihara Kalkıştı

Samsun'un Bafra ilçesinde, alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınmak istenen R.Ç., elindeki satırı boğazına dayayıp, intihara kalkıştı. R.Ç., daha sonra eyleminden vazgeçerek, teslim oldu.

ALKOLLÜ ADAM, SATIRI BOĞAZINA DAYAYIP İNTİHARA KALKIŞTI

Olay, saat 13.00 sıralarında, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, iddiaya göre, alkollü olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle R.Ç.'yi polise şikayet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, R.Ç. ile konuşup, gözaltına almak istedi. Polislere direnen R.Ç., eline geçirdiği satırı boğazına dayayıp, gitmemeleri halinde intihar edeceğini söyledi.

EKİP OTOSUNUN ÖN KOLTUĞUNA OTURMAK İSTEDİ

Tehditler savuran R.Ç., boğazına dayadığı satırla yürümeye başladı. Mahallelinin endişeyle izlediği R.Ç., bir süre sonra eyleminden vazgeçerek, polis ekiplerine teslim oldu. R.Ç., polis otosuna bindirildiği sırada da ekiplere güçlük çıkardı. Ekip otosunun ön koltuğuna binmekte ısrar eden R.Ç., polisler tarafından arka koltuğa güçlükle bindirildi. R.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.