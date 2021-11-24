FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 9 yıl 4 ay hapis

ANKARA (DHA) - FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' Bilal Ünal, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 4 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

FETÖ/PDY'nin ' Ankara emniyet mahrem yapılanması'nda 'öğretmen' statüsünde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Bilal Ünal hakkında, 2 Ağustos 2017'de gözaltı kararı verildi. Ünal, 28 Temmuz 2021'de saklandığı evde yakalandı. FETÖ'nün 'Ankara emniyet mahrem yapılanması'nda 'C' vasfında yer alan Ünal'ın, deşifre olmamak için 'operasyonel hat' olarak bilinen, başkasının adına kayıtlı telefon numaralarını kullandığı saptandı. Tutuklanan Ünal hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti, Bilal Ünal'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 hapis cezası verdi. Hakkında takdir indirimi yapılmayan Ünal'ın, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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