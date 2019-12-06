Göz tembelliği körlüğe yol açıyor

06.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:59

Göz hastalıkları hayatımızın her dönemini etkileyen sağlık problemlerinin başında gelir. Henüz birkaç aylıkken bile ortaya çıkabilen bu sağlık sorunu dikkatli ailelerin gözlemleri ve iyi bir hekim tedavisiyle ortadan kaldırılabilir.

Göz tembelliği nedir?

Ambliyopi olarak da bilinen göz tembelliği gözde ve görme yollarında bilinen bir hastalık olmaksızın çoğunlukla tek gözde ya da iki gözde meydana gelen görme azlığıdır. Özellikle göz tembelliği dediğimiz bu hastalık yaşamın erken dönemlerinde tespit edilip tedavi edilirse, görme problemi önlenebilir. Tedavi edilmediği takdirde ise; körlük ya da ciddi görme sorunlarıyla karşılaşılabilir.

Göz tembelliği belirtileri

Sık sık göz kırpmak,

Gözleri kısmak ya da ovmak,

Oyun oynarken ya da ayakkabı bağcığı bağlarken el-göz koordinasyonu gerektiren durumlarda zorlanmak,

Bir gözü kapalı tutmak,

Kısa sürede dikkatin dağılması ya da sık sık dalgınlaşmak,

Göz hizasında yakın işlerde zorlanmak,

Bir şeyler okurken ya da televizyon seyrederken başı sürekli bir yöne çevirmek,

Okulda tahtadaki yazıyı görebilmek için kendini zorlamak ve bu zorlanmayla beraber gelen baş ağrısı,

Bir şeyler okurken satır atlamak ve sürekli parmakla takip etmek gibi belirtiler göz tembelliğine işaret etmektedir.

Göz tembelliğinin erken yaşta tespit edilmesi çok önemli

Göz tembelliği genellikle kalıtsal hastalıklardan dolayı meydana gelmektedir. Ailesinde göz tembelliği öyküsü bulunan kişilerde göz tembelliği görülme riski daha yüksektir. Bunun dışında göz tembelliğini meydana getiren 3 ayrı hastalık söz konusudur;

Kırma kusuru

Görünüşte bir kusur görünmemektedir ve en zor tespit edilen göz tembelliği tipidir.Yüksek derecede olan kırma kusuru gözün diğer göze oranla daha bulanık görmesi ve görsel gelişimini tamamlayamamasıdır. Bu durum göz tembelliğine zemin hazırlamaktadır. Mümkün olduğu sürece erken yaşta bir göz muayenesinin yapılması tespiti kolaylaştıracaktır.

Şaşılık

Şaşılıkta gözlerde bir kayma söz konusudur ve kişinin çift görmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda göz tembelliği başta olmak üzere farklı göz hastalıklarınaı da beraberinde getirmektedir.

Diğer göz hastalıkları

Göz tembelliğine neden olan hastalıklarda kırma kusuru ve şaşılık dışında katarakt da ciddi oranda etkili olmaktadır. Katarakt rahatsızlığından kaynaklı göz tembelliği erken gelişim göstermektedir. Ailelerin bilinçli davranıp özelikle yeni doğan bebeklerde test yaptırması süreci olumlu şekilde etkileyecektir.

Göz tembelliğinde tedavi süreci

Göz tembelliğinde erken teşhis, görme bozukluğunun ilerlemesini engeller. Dolayısıyla bebeklerde doğar doğmaz bir doğum travması hasar tespitinin yapılması oldukça faydalı olacaktır. Öncellikle göz tembelliği olan gözün kullanılmaya alıştırılarak tedaviye başlanması gerekmektedir. Bu durumda belli bir süre sağlam gözün kapatılması gerekebilir. Böylece bozuk göz çalışmaya gayret edecektir. Söz konusu bozukluk giderilmiş olsa bile tedaviyi kalıcı kılmak için ara ara kısmi kapama yapmak gerekebilir. Özellikle odaklanma problemi yaşayan çocuklar için gözlük kullanımı etkili olabilmektedir. Tek başına yeterli olmadığı durumlarda ise kapama yönteminden faydalanılabilir. Tedavi sürecinde lens ya da damla gibi yöntemler de etkili olabilmektedir. Göz tembelliğinin ortadan kaldırılması için öncelikle bu probleme neden olan durumların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda problemler ortadan kalksa da yeteri kadar bir düzelme olmaz.Bunun için cerrahi bir müdahale söz konusu olabilmektedir.

Sonuç olarak görme bozuklukları tedavi edilmediği zaman tembel gözde günlük hayatı ciddi oranda engelleyici ve kalıcı görme bozukluğu riski söz konusudur. Kişide derinlik algısı tamamen kaybolur ve eğer sağlam gözde de herhangi bir problem gelişirse ne yazık ki ömür boyu görme sıkıntısı çekilebilir.

Kaynak: Bültenler