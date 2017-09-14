Göz Tansiyonu Kolayca Teşhis Edilecek

Kırklareli Devlet Hastanesine göz tansiyonunu ölçümünü kolaylıkla yaparak erken teşhisini sağlayan bilgisayarlı görme alanı cihazı kullanılmaya başlandı.



Kırklareli Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, cihaz ile görme alanı testinin göze herhangi bir temas olmadan yapılabileceği belirtildi.



Göz hastalıklarının artık daha kolay teşhis edilebileceğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Test, göz başına yaklaşık 20 dakika sürer. Hastaya karanlık bir ortamda, parlaklığı zayıf ışık çakmaları gösterilir. Göz tansiyonu erken teşhis yapılmadığı takdirde gözde tahribatlara yol açıyor. Bu cihaz sayesinde erken teşhis yapılarak, tedaviye önemli fayda sağlanıyor. Göz tansiyonunu erken teşhis etmek için düzenli aralıklarla test yapılması gerekiyor. Artık Kırklareli merkezindeki glokom hastalarımız takipleri için il dışındaki büyük hastanelere gitmek zorunda değiller. Ayrıca görme siniri hasarı yapabilen nörolojik hastalıkların ileri tetkiki artık Kırklareli Devlet Hastanemizde yapılabilmektedir."