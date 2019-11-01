Göz profesörü, sevgi evlerindeki çocuklar için koşacak

01.11.2019 13:36

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, minikleri koruyucu ailelere kavuşturmak amacıyla İstanbul Maratonu'nda koşmaya hazırlanıyor.



3 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek maratonda vakıf ve dernek adına koşacak kişiler, temsil ettiği sivil toplum örgütleri için bağış toplayacak. Özel Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde yaşayan çocukların koruyucu ailelerine kavuşması amacıyla koşacak.



İzmir'de 100 çocuğun aile yanına yerleşmesi amacıyla İstanbul Maratonu'ndan koşacağını anlatan Dr. Yılmaz, "Çocukların sağlıklı gelişimi için aile yanında büyümesinin önemini vurgulamak amacıyla koşacak olan 50'e yakın gönüllü içerisinde farklı meslek gruplarından insanlar var. Düzenlenen kampanya da hedef 100 çocuğu daha koruyucu aile yanına yerleştirerek, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısını arttırmaktır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA