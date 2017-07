Göz Kırpmanız Yeterli Olabilir!

Akıllı telefonlar çoğunlukla ekrana dokunarak veya parmağın ekrana sürtülmesi ile çalışıyor ancak dokunmak her zaman en iyi çözüm olmayabiliyor. Elleriniz doluysa veya eldiven giyiyorsanız, telefonunuzu kontrol etmek zor bir işe dönüşebiliyor



Google Assistant gibi sesli kontrol seçenekleri bir alternatif olsalar da, gürültülü veya insanların sesinizden rahatsız olacakları bir ortamda bu da ideal olmamakta ve bu yüzden de araştırmacılar, üçüncü bir yöntem geliştirmek için çalışıyorlar.



Tahmin edebileceğiniz gibi bu üçüncü seçenek yüzünüzü kullanmanızı gerektiriyor. Rostrock, Almanya'daki Fraunhofer Institute for Computer Graphics Reasearch (Bilgisayar Grafikleri Araştırma Enstitüsü) IDG tarafından geliştirilen EarFieldSensing (EarFS) yüz hareketleri sırasında kulak kanalındaki kasların kasılmalarını ve değişimlerini ölçen bir kulak tıkacı olarak tanımlanabilir.



Görünene göre bu cihaz o kadar hassas ki, yüzünüzdeki veya başınızın en küçük hareketlerini bile algılıyor ancak yürümek gibi diğer vücut hareketleri tarafından etkilenmiyor.



EarFS'nin bu yüksek hassasiyeti, büyük bir miktarda hareketin her birinin farklı bir akıllı telefon etkileşimi için ayarlanabilmesine imkan tanıyor. Böylelikle de kullanıcılar, telefonlarına dokunmadan hatta bakmadan müzik listelerini kontrol edebiliyor veya gelen aramaları cevaplayabiliyorlar.



Ayrıca bu sistemin bir adım ileri giderek örneğin yorgunluğu fark ederek sürücüleri dinlenmeleri için uyarması veya medikal alanda locked-in (kilitli kalma) sendromuna sahip hastaların bilgisayar kullanmalarına imkan tanıması mümkün olabilir.



EarFS henüz ticarileşmiş değiş ancak bu ürün veya benzeri bir ürünün bir ara tüketicilere sunulacağı kesin. Başka bir deyiş ile, gelen aramaları bir gülüşünüzle cevaplayacağınız günler çok yakında olabilir...