Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi!

Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi!
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Şili'deki VISTA teleskobu ile yakalanan, bir parlayıp bir sönen yıldız bilim insanlarının kafasını karıştırdı.

Şili'deki VISTA teleskobu ile yakalanan, bir parlayıp bir sönen yıldız bilim insanlarının kafasını karıştırdı.

25,000 ışık yılı uzaktan göz kırpan yıldız, VVV-WIT-08, Samanyolu'nun merkezine yakın bir yerlerden astronomların gözüne takıldı ve gündemden inmiyor.

"Yıldızlar neden söner?" gibi konulara daha önce değinmiştik. Sönmeleri normal ve hiç o konuya dalmadan bu yıldızın sönerken neden birden parladığına gelelim. Uluslararası bir astronom grubu bu yıldızın ışık oranındaki düşüşü takip ederken çok nadir bir olaya şahit oldu.

"Söndü, sönecek" derken birden parıl parıl parlamaya başlayan VVV-WIT-08 bilim insanlarına göre yeni bir yıldız sınıfına ait olabilir.

Yoksa önünden başka bir cisim mi geçti?

Önünden bir şey mı geçiyor acaba?

Maalesef, bu dev yıldızın boyutları ve konumu göz önüne alınınca, bu mümkün değil ancak bu fikirden yola çıkarak başka bir açıklama yapan araştırmacılara göre, Güneş'ten 100 kat daha büyük bir dev yıldızın henüz görülmemiş bir yörünge arkadaşı tarafından on veya yirmi yılda bir geçici bir karanlığa büründüğü, yeni bir 'göz kırpan dev' çift yıldız sistemi sınıfına ait olabileceğine inanıyorlar.

WHAT IS THIS?

Cambridge Astronomi Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmalara Edinburgh Üniversitesi, Hertfordshire Üniversitesi, Varşova Üniversitesi ve Andres Bello Üniversitesi çalışanlarının da katkısı bulunuyor.

Peki bu yıldızın ismi neden WIT? WIT, "what is this?"in (Nedir bu?) kısaltılmışı…

Bu karanlık bölgede bu dev yıldızın önünden rastgele geçecek bir kara obje var olmadığına göre ve benzer dev yıldızların ışıklarının iniş çıkışlarıyla karşılaştırılınca daha önce bilinen kriterlere de uymadığı görülünce 'what is this?' WIT kategorisine alındı.

Kaynağını bulmaya çalışıyorlar elbette ama şu an tek bildiğimiz Dr. Leigh Smith'in söylediklerinden ibaret:

"Henüz göremediğimiz bu arkadaş başka bir yıldız hatta gezegen olabilir, çevresi ışık geçirmez yani opak bir disk ile kaplı bu yıldız ya da gezegen, bu dev yıldızın önünü kapatıp bir nevi tutulmaya sebep oluyor ve böylece gökyüzünde gözkırpar gibi bir görünüp bir kaybolmasına sebep oluyor."

Astronomların yepyeni bir şeylerin peşine takıldıklarını görmek hiç de zor değil!

Bakalım VVV-WIT-08 nerelere götürecek bizi...

Spacemag Türkiye olarak hep diyoruz ya… Uzay sürprizlerle dolu…

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Altuğ Deniz Akkaya Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göz Kırpan' Yıldız Keşfedildi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:28:50. #1.16#

title