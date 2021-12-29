GÖZ KAPAKLARINDAKİ ENFEKSİYON TEDAVİ EDİLEN KARTAL, DOĞAYA BIRAKILDI

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde ormanlık alanda uçamayan halde vatandaşlar tarafından bulunan ve göz kapaklarında enfeksiyona bağlı hastalık tespit edilen kartal, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldı.

Tavas ilçesindeki bir ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bir hafta önce uçamayan bir kartal bulundu. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen kartal daha sonra tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Veteriner hekim tarafından tedavisine başlanan kartalın göz kapaklarında enfeksiyon olduğu, bu nedenle göremediği için de uçamadığı tespit edildi. Veteriner hekimlerince yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından kartalın sağlığına kavuşturulduğu ve görme yetisine yeniden sahip olduğu ifade edildi. Ölçümleri ve numaralandırılması yapılan kartal özgürlüğe kanat çırparak doğal yaşamına geri döndü.