Göz kapağında sarkma yaşınızı büyük gösterir

Göz kapağı estetiği ameliyatı alt ve üst göz kapaklarındaki fazla cilt, kas ve yağ dokusunun çıkarılması, göz çevresi bölümlerinin (kaz ayakları) gerginleştirilmesi ve askılanması (badem göz) işlemlerini içerir.

Göz kapağı estetiği ameliyatı alt ve üst göz kapaklarındaki fazla cilt, kas ve yağ dokusunun çıkarılması, göz çevresi bölümlerinin (kaz ayakları) gerginleştirilmesi ve askılanması (badem göz) işlemlerini içerir. Bu uygulama sırasında üst ve alt göz kapakları, göz altı torbaları, göz çevresi kırışıklıkları da düzeltilerek kişinin daha genç ve dinamik bir görünüm kazanması sağlanır.

Daha Dinamik, Canlı, Güzel Bakışlar

Op. Dr. Fatih Kenar, " Lokal anestezi altında yaklaşık 1-2 saat süren operasyonda temel amacın üst göz kapağının doğal çizgileri üzerinden, alt göz kapağının ise kirpiklerin hemen altından yapılan kesilerle fazla cilt dokusunu çıkararak cildi gerginleştirmek, fazla ve hipertrofi olmuş kas dokusunun çıkarılması, yağ dokusunu öne doğru fıtıklaşmış kabarık görünen kısmının çıkarılmasıdır. Modern cerrahide hastanın yaşına göre kas dokusunun mümkün olduğunca korunmasının ileride oluşabilecek çökmelere karşı koruduğu ve özellikle alt göz kapakları ile elmacık kemikleri arasındaki oluşacak kıvrımlanmaların hastanın kendi yağ dokusu ile onarılmasının amaçlandığı, bu şekilde daha canlı, dolgun, genç ve güzel bir görünüm sağlayacağını " ekledi.

İyileşme Süreci ile İlgili Küçük Tüyolar

Operasyon sonrasında gözün etrafında oluşacak ödem ve kızarıklıklar için "İlk 1 hafta ödemin yerini morluklara bırakır ve 6. Günde bantlar ve dikişler alınır ve günlük yaşama dönülür, morlukların tamamen geçmesi kişiden kişiye değişmekle birlikte 2 hafta sürebilir " diyen Kenar " İlk haftada göz kuruluğuna neden olabilecek televizyon seyretme, bilgisayar kullanma, kitap okuma, ilk haftanın sonunda da normal aktivitelerinizi yapabilecek kadar iyi hissetmenize rağmen ağır egzersiz ve sportif aktivitelerden dört hafta boyunca kaçınmanız gerektiğini de ekledi.

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Kaynak: Hürriyet