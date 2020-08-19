Göz kapağı estetiğiyle daha genç görünmek mümkün
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Göz kapağı estetiğiyle daha genç görünmek mümkün

Göz kapağı estetiğiyle daha genç görünmenin mümkün olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Oküloplastik Cerrahı Op. Dr. Erhan Dilek, "Yapmış olduğumuz göz kapağı estetiğiyle yorgun, mutsuz, yaşlı, cansız görüntü ortadan kalkıyor.

Göz kapağı estetiğiyle daha genç görünmek mümkün
19.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:26

Göz kapağı estetiğiyle daha genç görünmenin mümkün olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Oküloplastik Cerrahı Op. Dr. Erhan Dilek, "Yapmış olduğumuz göz kapağı estetiğiyle yorgun, mutsuz, yaşlı, cansız görüntü ortadan kalkıyor. Hasta olduğu yaştan daha genç, enerjik, canlı ve mutlu bir görüntüye kavuşuyor" dedi.

Alanya Anadolu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Oküloplastik Cerrahı Op. Dr. Erhan Dilek, göz kapağı estetiği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye'de son yıllarda göz kapağı estetiğine karşı olan ilginin arttığını vurgulayan Dilek, "Yaş ilerledikçe göz kapağında sarkmalar meydana gelmektedir ve kişiyi olduğundan daha yaşlı, yorgun ve buna bağlı kişiyi mutsuz kılmaktadır. Göz kapağı düşüklüğü çocukluktan, doğuştan ya da sonradan da olabiliyor. Özellikle yaş ilerledikçe göz kapağında sarkmalar meydan gelmektedir. 45 yaşından sonra birçoğumuz bunu yaşıyor. Yapmış olduğumuz göz kapağı estetiğiyle; yorgun, mutsuz, yaşlı, cansız görüntü ortadan kalkıyor. Hasta olduğu yaştan daha genç, enerjik, canlı ve mutlu bir görüntüye kavuşuyor" dedi.

"DAHA GENÇ GÖRÜNMEK MÜMKÜN"

Göz kapağı operasyonlarıyla daha genç görünmenin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Erhan Dilek, "Genelde 45 yaşından sonra birçoğumuzun üst kapağında düşmeler yaşanıyor. Alt kapakta da torbalanma yapıyor ya da fazla cilt yapıyor. İkisi aynı anda da olabiliyor. Çok erken yaşlarda da yaşanabiliyor. Torbaları alarak, üst kapağı kaldırarak hastalarımızı kendi yaşlarından daha da gençleştiriyoruz. Cilt sarkmaları, şişlikler, fazla ciltler, torbalar insanları yorgun, mutsuz, üzgün ve yaşlı gösteriyor. Bu operasyonla bu sorunları ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşların kaş düşüklüğü ve bunun birlikte üst, alt göz kapağının da kötü durumda olabildiğini anlatan Dilek, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaş kaldırma operasyonunda birkaç yöntem var. ya kaşın üstünden direkt bir kesi yapılıp o bölgeden fazla dokunun çıkarılmasıyla kaş kaldırma yapılabilir. ya da şakak bölgesinden şakak germe yöntemiyle kaşın dış kısmı kaldırılıyor. Onun dışında badem göz isteyenlerde de gözü büyük olanlarda alt kapağı biraz yukarı çekip biraz kısaltarak üst ve alt kapak arasındaki açıklığın bir badem şeklini almasını sağlıyoruz. Göz kapağı düşüklüğü olan hastalarımız için de kapak düşüklüğü ameliyatlarını yapmaktayız. Aslında bu da estetiğin bir parçası. Hastanın beklentilerine göre hepsini bir bütün değerlendirmek lazım. Ben hastalarımın isteklerine göre genelde ameliyatlarımı kombine olarak planlıyor ve yapıyorum"

"HER YAŞTA YAPILABİLİR"

Doğuştan olan göz kapağı düşüklüğünün en geç 3 yaşına kadar yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Erhan Dilek, "Çünkü bir göz kapalıysa tembel kalacaktır. Göz tembelliğine neden olmaktadır. Tembel kalmaması için de bir an önce gözü tedavi etmek lazım. 1-3 yaş arası yapılabilir. Göz kapağı estetiği ise her yaşta yapılabilir. Bununla birlikte iki kez üst üste operasyon yapmak mümkün. Çok iyi alınmamışsa örnek vermek gerekirse sadece üst kapak alınıp kazayağı tabir edilen yan kırışıklıklar alınmadığı için çok güzel bir görüntü sağlanamıyor. Bundan dolayı tekrar yapılabiliyor. Ama ortalama 10 yıl sonra kişiden kişiye değişmekle birlikte tekrar bir operasyon gerekebilir. Yaş arttıkça cilt sarkmaları ve torbalar da tekrardan gelişme durumu olabiliyor" diye konuştu.

"HASTANIN TALEPLERİ ÖNEMLİ"

Yapılacak işlemde hastanın beklentilerinin ve taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Op. Dr. Erhan Dilek, "Operasyon öncesi konuşuyoruz. Hastanın taleplerine, beklentisine göre yapılacak operasyonu ve ne derece yapılacağını şekillendiriyorum. Operasyonun süresi ise kişiden kişiye değişmektedir. Benim yaptığım operasyonlar çok uzun sürmez. Çok fazla yaptığım için çok daha kısa sürede işlemi tamamlıyorum. Bu durumdan hastalarım da memnun. Geri dönüşlerden bunu görüyoruz" dedi.

Dr. Dilek, operasyon öncesinde doktor seçiminin iyi araştırılmasını ve öncesi sonrası işlemleri iyi olan cerrahların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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