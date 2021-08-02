Göz kapağı estetiği nedir?

Göz Kapağı Yaşlanma Belirtileri Nelerdir?

Göz Kapağı Yaşlanma Belirtileri Nelerdir?

Daha çok alt kapaktaki renk değişiklikleri, kaz ayağı denilen bölgede kırışıklıklar, ciltte belirgin sarkma, kapak katlantı hattının kaybolması ve torbalanmalar yaşlanma belirtileridir.

Dr. Berkant Bozdağ'a göre genetik ve yaş alma, sigara, yanlış beslenme, güneşe uzun süre maruziyet etkenler arasındadır.

Kadınlar özellikle makyaj yaparken zorlandıklarını ve kaşı kaldırmak zorunda kaldıklarını ifade ederek başvururlar. Bazıların da ise kaş düşüklüğü de eşlik edebilir.

Göz Kapağı Estetiği Kaç Yaşında Yapılır?

35 yaş sonrası kişilerde blefaroplasti yöntemi ile kozmetik problemler giderilebilir. İhtiyacı olan kişilerde,kaş kaldırma ve pitozis(kapak düşüklüğü) uygulaması,blefaroplasti yöntemi ile aynı anda yapılabilir. Plexr Lazer yöntemi de Genetik faktörlerle daha erken yaşta ortaya çıkan torbalanma ve cilt sarkmaları için uygulanabilir.

Göz Kapağı Estetiği Nasıl Yapılır?

Op.Dr.Berkatn Bozdağ,uygulama lokal anestezi altında yapıldığını bildirdi. Üst ve alt kapakta fazlalık doku işaretlenir. Üst göz kapağında katlantı yerinden, alt kapakta ise kirpiklerin altından kesi yapılır.

Fazlalık sarkmış cilt dokusu çıkarılır varsa torbalanmaya neden olan yağ dokusu çıkartılır.

Kanama kontrolü yapılıp kesi yeri estetik dikişle kapatılır.

Kesi yerinin üzeri ince şerit halindeki bantlarla kapatılır tüm göz kapanmaz.

Ameliyat sonrası ilk 24 saat buz kompresi uygulanır. Soğuk kompres şişlik açısından çok önemlidir.

Gözlere 1 hafta su değdirilmez. Yapıştırılan bantlar 2. ve 3. gün alınabilir bu süre boyunca bantlar üzerinden günde 4 kez antibiyotikli pomad uygulanır. Göz kapaklarındaki dikişler 1. haftada alınır.

Göz Kapağı Estetiği Sonrası Ne Zaman İşe Dönebilirim?

Dikişler 5 ila 7 gün arasında alınır. Dikişler alındıktan sonra kişi günlük rutinine ilaçlarını kullanmak kaydıyla dönebilir. Soğuk kompresi iyi yapamayan hastalarda şişlik hali 2 haftaya kadar sürse de kendiliğinden geçer.

Göz Kapağı Estetiği Sonrası İz Kalır mı?

Dr. Berkant Bozdağ,kesi yerinin göz kapağı katlantı bölgesine denk getirilerek yapıldığını ve genellikle iz kalmadığına dikkat çekti.

Sadece alt kapakta torbalanma için yapılan uygulamalarda, genellikle herhangi bir kesi yapılmaz. Torbalanmalara sebep olan yağ dokusu, göz kapağının içinden genellikle kesi yapılmadan boşaltılır. Bu durumda dikiş atılmamaktadır.

Göz Kapağı Estetiği Öncesi Nelere Dikkat Etmeli?

Uygulama öncesi Hiper Tansiyon, Diyabet, Tiroid vb. hastalıklar varsa ilgili hekim tarafından tedavinin düzenlenmiş olması gerekir.

Kan sulandırıcı (antikoagülan )ilaçların 1 hafta önceden kesilmesi gerekir.

Uygulama günü ise lokal anestezi uygulanacağı için hafif bir kahvaltı yapmakta sakınca yoktur.

Lazerle Göz Kapağı Estetiği Mümkün mü?

Özellikle günlük rutinine hemen dönmek isteyen, nispeten genç kişilerde Plexr Lazer yöntemi uygulanabilir.

Dr. Berkant Bozdağ Plexr Lazer'in, ofis ortamında yapıldığını ifade etti. Cilt üzerine uyuşturucu krem sürüldükten sonra, Plexr lazer uygulaması yapılır. İşlem süresi genellikle 15 dakikadır ve sonrasında hasta genellikle hemen taburcu edilir. Uygulama sonrası ciltte kabuklanma olur. Alttan çıkan pembe ve sağlıklı doku daha sıkı ve gergindir.

Uygulama gözün durumuna göre 1-3 seans arası yapılabilir.

Plexr Lazer sonrası en önemli detay, ilk bir ay güneşten çok sıkı korunmaktır.

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Kaynak: Hürriyet