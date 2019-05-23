Göz Kapağı Düşüklüğünü Önemseyin

Ciddi bir göz kapağı rahatsızlığı olan ve pitozis olarak adlandırılan göz kapağı düşüklüğü, birçok hastalığın habercisi olabiliyor. Yaşlanma, hipertansiyon ve diyabet rahatsızlıkları gibi sebeplerle oluşabilen bu problem, çocuklarda görüldüğü takdirde psikolojik sorunlara ve kalıcı göz tembelliğine yol açabiliyor. Genellikle estetik bir sorun olarak adlandırılan pitozis, altında kas tabakasında bozukluk gibi riskler barındırabiliyor.

İlerleyen yaşla birlikte daha sık görülen göz kapağı düşüklüğü sorunu (pitozis), travma, felç, enfeksiyonlar ve kalıtsal bozukluklar sonucu ortaya çıkabiliyor. Kimi insanlarda doğuştan gelen bir rahatsızlık olan pitozis, göz kapağını hareket ettiren kasın işlevsiz kalması sonucu görülüyor. Kapak düşüklüğü ayrıca retina dekolmanı veya katarakt gibi bazı göz ameliyatlarından sonra da gelişebiliyor. Yaşanan kapak düşüklüğü çok hafif olabildiği gibi göz bebeğini örtecek kadar ileri boyutlara da varabiliyor. Bu durum da görme yetisinin kaybına sebep olabiliyor.

Göz kapağı düşüklüğünün altında birçok faktör olabilir

Yetişkinlerde, çoğunlukla yaş almaya bağlı olarak gelişen pitozis sorununa birçok faktör yol açabiliyor. Bunları göz kapağının anatomik yapısına göre sınıflandırabiliriz. Göz kapağını yukarıda tutan sinirlerdeki problemler sonucu ortaya çıkan pitozis, göz kapağı kasındaki kusurlar, yaşlanma ile birlikte geçirilen ameliyatlar, göz kapağında meydana gelen tümörler, kazalara bağlı kapak travması, kullanılan bazı ilaçlar ya da bazı kafa travmaları nedeniyle göz kasını hareketlendiren sinirde bozukluk gibi sebeplerle oluşabiliyor.

Doğuştan pitozis ise göz kapaklarını yukarı kaldırmaya destek olan "levator palpebralis" isimli kasın az gelişmesi durumunda ortaya çıkar. Her 10 bin doğumda bir görülen bu sorun, gözde tembellik riski barındırması sebebiyle, ileride görme kayıplarına yol açabilir. Göz kapağı düşüklüğü görülen çocuklarda bu durum, miyop ve hipermetrop gibi net görüşü engelleyen bir göz sorunu olan astigmata da zemin hazırlayabilir. Çocuklarda gelişen göz kapağı düşüklüğü, psikolojik sorunlara sebep olduğu için erken tedavi büyük önem taşır.

Tedavide hangi yol izlenir?

Pitozis, zaman içerisinde kendi kendine iyileşecek bir problem değildir. Göz kapağı düşüklüğüne neden olan etkenlerin tam olarak bulunması için detaylı incelemelerin yapılması gerekebilir. Hastalık öyküsünün yanı sıra göz muayenesi, gerekli görüldüğünde MR, göz kapağı ölçümleri, nöroloji konsültasyonu gibi yöntemlere başvurularak, sorunun sebepleri belirlenir ve uzman tarafından gerekli tanı koyulur. Tedavi için en kalıcı yöntem ameliyattır. Ameliyatın tekniği ise bu soruna neden olan faktörler, göz kaslarının ve hastanın durumu değerlendirilerek kararlaştırılır.

Ameliyat sonrası hasta aynı gün taburcu edilebiliyor

Pitozis görülen hastalarda ameliyat müdahalesi lokal anestezi altında uygulanırken, çocuklarda genel anestezi uygulanması gerekebilir. Kapağın yüksekliği ameliyat sırasında ayarlanarak, uygulama 30-50 dakika arasında sürebilir ve hasta aynı gün taburcu edilebilir. Genel anestezi uygulanan hastaların bir gün müşahede altında tutulması söz konusu olabilir. Ameliyat sonrası kaslara yoğun oranda uygulama yapılmışsa, bir süre göz kapağı küçük bir miktar açık kalabilir. Ameliyatın ardından göz biraz açık kaldığından geceleri problem yaşamamak için göz kuruluğunu önleyici damla kullanılır.

Kaynak: Bültenler