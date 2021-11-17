Göz kamaştıran çeşmeye Vali Çelik'in adını verdiler - Haberler
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Göz kamaştıran çeşmeye Vali Çelik'in adını verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Göz kamaştıran çeşmeye Vali Çelik'in adını verdiler

Kütahya'nın Yenice köyü sakinleri, imece usulü ile yaptıkları Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşmeye, hizmetlerinden dolayı Vali Ali Çelik'in adını verdiler.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Yenice köyü sakinleri, imece usulü ile yaptıkları Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşmeye, hizmetlerinden dolayı Vali Ali Çelik'in adını verdiler.

Köy Muhtarı Muzaffer Doymaz, İstanbul-Antalya yolu üzerinde bulunan Eski Han Mevkii'ne, yapımı 2 ay süren ve 15 bin TL'ye mal olan iki oluklu çeşme yaptıklarını ifade etti. Muhtar Doymaz, "Kütahya valimiz, geldiği günden beri mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışıyor. Öyle ki, gecenin hangi saatinde aransa telefona cevap veriyor, problemleri yerinde görerek çözüme kavuşturuyor. Mütevaziliği ve çalışkanlığı ile adeta halkın gönlünde taht kurdu. Böylesi çalışkan yöneticilerimize sahip çıkmamız lazım. Bu sebeple köy sakinlerimizin imece usulü ile yaptığı çeşmeye valimizin adını vermek istedik. Köyümüz 100 hane. Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun çeşmeye valimizin adının verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Çeşmemizin adı artık 'Ali Çelik Çeşmesi'dir. Yazısını da astık" diye konuştu.

Doymaz, konuyla ilgili kendisini bilgilendirdikleri Vali Ali Çelik'in köye gelerek çeşmeden su içtiğini ve Yenice köyü halkına minnettar olduğunu dile getirdiğini bildirdi.

Muhtar Doymaz, çeşmenin yanına iki ayrı direk dikerek Türk bayrağını dalgalandırıldığını da sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Göz kamaştıran çeşmeye Vali Çelik'in adını verdiler

Göz kamaştıran çeşmeye Vali Çelik'in adını verdiler

Göz kamaştıran çeşmeye Vali Çelik'in adını verdiler

Göz kamaştıran çeşmeye Vali Çelik'in adını verdiler

Göz kamaştıran çeşmeye Vali Çelik'in adını verdiler

Göz kamaştıran çeşmeye Vali Çelik'in adını verdiler

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