Göz Göz, İstanbul'da galibiyet arıyor Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olacağı Galatasaray'ı mağlup ederek hem rakibine karşı 48 yıllık deplasman galibiyeti özlemini hem de 6 maçlık galibiyet alamama serisini bitirmek istiyor.

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olacağı Galatasaray'ı mağlup ederek hem rakibine karşı 48 yıllık deplasman galibiyeti özlemini hem de 6 maçlık galibiyet alamama serisini bitirmek istiyor.

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Ligde iddiası bulunmayan Göztepe, 39 puanla 10. sırada yer alıyor. Pandemi sürecinden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de 6 maç oynayan İzmir ekibi, bu maçlarda galibiyet çıkaramadı. Oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Göz Göz, 2 kez de berabere kalmıştı.

SON GALİBİYET 48 YIL ÖNCE

Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Göztepe, Galatasaray'a karşı son deplasman galibiyetini ise 48 yıl önce aldı. 14 Ekim 1972 tarihinde oynanan lig maçında Göz Göz, Mehmet Türken'in 85. dakikadaki golüyle Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup etmişti. İzmir ekibi, o tarihten itibaren İstanbul'da rakibine karşı oynadığı 12 maçta 2 beraberlik alırken 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZ GÖZ HASRETİ BİTİRMENİN PEŞİNDE

Göztepe, ligde 8 maçtır galibiyet alamayan rakibini mağlup ederek, hem 48 yıllık deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmak hem de ligdeki 6 maçlık 3 puan hasretini bitirmek istiyor. İzmir ekibinde bu maç öncesinde sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Cameron Jerome ve Deniz Kadah maçta forma giyemeyecek.

(İHA)

Kaynak: İHA