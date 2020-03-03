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Göz Göz fırsat tepti

Göztepe, Süper Lig'de Kayserispor'a 1-0 kaybederek üst sıralarındaki Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi yakalama fırsatını kaçırdı.

03.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:48
Göz Göz fırsat tepti

Göztepe, Süper Lig'de Kayserispor'a 1-0 kaybederek üst sıralarındaki Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi yakalama fırsatını kaçırdı.


Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 70. dakikasında Mesanovic'in golüyle yenik duruma düşen İzmir ekibi, Kayseri deplasmanından eli boş döndü.


Ligde 1 maç eksiğiyle 34 puanla 8. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 39 puanla 6. sırada bulunan Alanyaspor ve 7. sıradaki Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada farkı azaltma şansını kaçırdı. Göztepe, bu yenilgiyle ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisini de Kayseri deplasmanında bırakmış oldu. İzmir ekibi, ligde en son 29 Aralık 2019 tarihinde konuk olduğu Sivasspor deplasmanında 1-0 mağlup olmuştu. Bu tarihten sonra Antalyaspor'u deplasmanda 3-0, sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla deviren Göztepe, ardından Denizlispor'la 1-1 berabere kalmış ve daha sonra Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta ise sahasında 1-0 önde götürdüğü Gaziantep FK maçında son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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