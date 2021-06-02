Göz çevresindeki yağ bezelerine dikkat !
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Göz çevresindeki yağ bezelerine dikkat !

Göz çevresindeki yağ bezelerine dikkat !
Bültenler - Haberler | Güncel

Göz Çevresindeki Yağ Bezelerine Dikkat ! Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu ile ilgili bilgiler verdi.

Göz kapağında ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin görmeyi olumsuz etkileyecek bir durum olmasa da büyüdükçe kişide kötü bir görüntü oluşturuyor.Bu durumda psikolojiyi olumsuz etkiliyor.

Yağ bezeleri göz kapağı ve göz altı dahil vücudun herhangi bir bölgesinde yağ dokusundan oluşan iyi huylu kitlelerdir.Bu yağ bezeleri çoğunlukla herhangi bir ciddi sağlık sorununa neden olmaz.

Vücutta yağ bezesi oluşumunun nedeni tam olarak bilinmese deetkileyen faktörler vardır bunlar;yüksek kolestrol,kıl kökü iltihabı,genetik geçiş,metabolik hastalıklar,kötü beslenme,yağlı yiyecekler,gün içerisinde hareketsiz durmak gibi...

Göz ve çevresinde oluşan yağ bezelerinin çıkmasının nedeni bölgedeki damarların yağlanmasından da kaynaklanabilir. Bu yağlanmanın kesin nedeni göz doktorunun muayenesi ve tetkikler sonrası ortaya çıkar.

Gözaltı bölgesindeki yağ bezelerinin geçmesi için öncelikle kolesterolü artıracak gıdalar tüketilmemelidir. Bu gıdalar arasında et, siyah çay, kahve, nescafe, peynir v.b. gıdalardan uzak durmalısınız.

Bu yöntem sayesinde ameliyat korkusu olan kişilerin gönül rahatlığı ile tedavi olmaları mümkün. Hiçbir yan etkisi olmadığı gibi, bu konuda uzman bir doktor tarafından yapıldığı taktirde, işlem sonrası bir komplikasyon veya aksi durumlar söz konusu olmuyor.

Kaynak: Bültenler

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