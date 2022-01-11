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Göz bebeği yeşil kedi dikkat çekiyor

Göz bebeği yeşil kedi dikkat çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'un Oltu İlçesinde kedilerde sık rastlanmayan göz bebekleri yeşil kedi dikkat çekiyor.

Erzurum'un Oltu İlçesinde kedilerde sık rastlanmayan göz bebekleri yeşil kedi dikkat çekiyor.

Oltu Aslanpaşa Mahallesi İbrahimbey Çiftliğinde ikamet eden İsmail Hakkı Ekinci'nin Cingöz isimli kedisinin göz bebeklerinin yeşil olması diğer kedilerden farklı kılıyor.

Kedinin sahibi İsmail Hakkı Ekinci, "Cingöz'ün yeşil göz beklerinin ben farkında değildim bir arkadaşım misafirliğe geldiğinde o fark etti. Bende görünce şaşırdım çok güzel gözleri var kedimi seviyordum. Bu ayrıntıdan sonra daha çok seviyorum" dedi.

(Dursun Murat Aydın/İHA)

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