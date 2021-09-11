Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden Kırşehirli aile yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden Kırşehirli aile yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

2 gün önce Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Çelebi ilçesi İğdebeli Kavşağı'nda meydana gelen kazada Kırşehir'den Ankara'ya giden Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil ile çarpıştı. Metrelerce savrularak takla atan iki otomobilinde hurdaya döndüğü kazada 1'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatlarını kaybeden baba Murat (39), anne Fatma ve çocukları Şükrü Bostancı Kırşehir'de kılınan cenaze namazının ardından yan yan son yolculuklarına uğurlandı. 3 kişinin cenazesi, Nasuhdede Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, diğer aile fertleri de gözyaşı döktü.

Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Göz ameliyatı için çıktıkları yolda trafik kazasında can veren aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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