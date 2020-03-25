Göz alıcı Munzur Vadisi bahar çiçekleriyle süslendi Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, havaların ısınmasıyla açan bahar çiçekleri göz alıcı güzellikler sunuyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, havaların ısınmasıyla açan bahar çiçekleri göz alıcı güzellikler sunuyor.

Kış aylarında bembeyaz kar örtüsü altında bulunan milli parkta ilkbaharın yüzünü göstermesiyle karlar erimeye başladı.

Yaban hayatı açısından zengin olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken milli parkta, baharın habercisi olarak bilinen kardelen, nevruz, sümbül, nergis ve kar çiçekleri açtı.

Rengarenk çiçeklerle eşsiz güzelliğe bürünen milli park, kent merkezi ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Florasında 227'si endemik 1518 bitki türü tespit edilen milli park, 42 bin 674 hektar alanda kurulu bulunuyor.

Kaynak: AA