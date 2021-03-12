Göynük'ten kısa kısa
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Göynük'ten kısa kısa

12.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:57
Göynük'ten kısa kısa

Bolu'nun Göynük ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şairi Anma Günü" hatıra ormanı tesis edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şairi Anma Günü" hatıra ormanı tesis edildi.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı etkinlikleri kapsamında çalışma yapıldı.

Müdürlük yetkilileri tarafından ilçe merkezine yakın bir alana ladin ve çeşitli fidanlar dikildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, her yıl binlerce fidan dikimi ile atıl ve kullanılmayan arazileri ağaçlandırdıklarını ifade ederek, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı dolayısıyla da bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Göynük'te yangın sezonu hazırlıkları başladı

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü, yangın sezonu hazırlıklarını başlattı.

İlçede ve civarında meydana gelebilecek yangınlara müdahale edecek olan yangın söndürme arazözleri ile su tankerleri bakıma alındı.

Göynük Orman İşletme Şefliği bünyesinde bulunan 2 arazöz ile bir su tankının kontrolleri yapılıyor.

Ayrıca, ilçede görev yapan 12 yangın işçisi ise işletme müdürlüğü yetkililerince yangınlar ile kullanılacak olan ekipmanlar konusunda eğitime alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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