Göynük'te yangınla mücadele için kurs açılacak

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yangınla mücadele kursu açılacak.

Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksek Özcan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Elaydın'ı ziyaret etti.

Özcan, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha da bilinçlenmesi için yangınla ilgili kurs açma kararı aldıklarını bildirdi.