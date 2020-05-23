Göynük'te yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hacımahmut köyünde Orhan Yıldız'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 2 katlı ahşap kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA