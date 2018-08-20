Göynük'te Trafik Denetimleri

Bolu'nun Göynük ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerine Kaymakam Ahmet Tozlu da katıldı.

Tozlu, Mudurnu-Göynük-Taşkesti yolunda gerçekleştirilen trafik uygulamasına katılarak İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" "projesi kapsamında polis ve jandarma yeleği giyerek çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Jandarma ve polis ekipleri tarafından durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet eden Tozlu, araçlar içinde bulunan çocuklara da kırmızı düdük vererek, trafik kurallarına uymayan ve sürüş esnasında hata yapan babalarını düdük çalarak uyarmalarını istedi.

Araç sürücüleri ile yolculara bilgilendirici broşürler de veren Tozlu, daha sonra emniyet yetkililerinden uygulamalar ile ilgili bilgi aldı.

Tozlu, polis memurları ve jandarma ekipleri ile bayramlaştıktan sonra uygulama alanından ayrıldı.