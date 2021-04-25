Göynük'te ramazanda ihtiyaç sahibi 380 haneye sıcak yemek veriliyor

Göynük Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Göynük Şubesince, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ve yemek yapmakta zorlanan yaşlılara iftar vakti sıcak yemek dağıtılıyor.

Göynük Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Göynük Şubesince, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ve yemek yapmakta zorlanan yaşlılara iftar vakti sıcak yemek dağıtılıyor.

Hayırseverlerin desteğiyle yürütülen proje kapsamında her gün hazırlanan 4 çeşit yemek, iftar saatinden önce yaklaşık 100 köydeki 380 haneye ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Göynük Şubesi'nde görevli Ahmet Aşcıoğlu, projenin Göynük Kaymakamlığı ve Türk Kızılay ortaklığında gerçekleştirildiğini belirterek, "İlçenin coğrafi konumu geniş olduğundan her akşam sekiz araçla 820 kilometre yol kat ederek sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin