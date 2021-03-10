Göynük'te orman köylüsüne bilgilendirme yapıldı
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Göynük'te orman köylüsüne bilgilendirme yapıldı

10.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:56
Göynük'te orman köylüsüne bilgilendirme yapıldı

Bolu'nun Göynük içesinde orman köylüsüne bilgilendirme yapıldı.

Bolu'nun Göynük içesinde orman köylüsüne bilgilendirme yapıldı.

Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan tarafından Gökçesaray Kızılçam Plantasyon Sahasında orman köylülerine sahada yapılacak uygulamanın "Ekolojik ve ekonomik" önemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 hektarlık sahada tohum verme özelliğini kaybetmiş kızılçamların kesilerek sahadan uzaklaştırılıp endüstriyel odun olarak değerlendirileceğini belirten Özcan, "Tohum verme özelliğindeki ağaçların bırakılacağı tüm saha teraslanıp toprak işleme yapılmasından sonra sonbaharda kaliteli kızılçam fidanlarıyla ağaçlandırılacak. Bu çalışmada köylülerin çalıştırılarak köy ekonomisine pandemi dönemi olmasına rağmen istihdam sağlanarak katkı sağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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