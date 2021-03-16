Göynük'te Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi

Göynük'te Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan şefler ile orman muhafaza memurlarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İşletme Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleşen seminere, 14 orman şefi ile 50 orman muhafaza memuru katıldı.

Seminerde, ormanların korunması, ormanda yapılan kaçak işlemlere karşı neler yapılması gerektiği, kolluk kuvveti olarak görevli orman muhafaza memurlarının yapması gerekenler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı nelerin yapılması gerektiği konularında bilgiler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin